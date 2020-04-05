الرئيسية | محليات وزير الصناعة يتوقع موعد فتح كافة المنشآت التجارية بالمملكة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن التوجه الحكومي حاليا في اطاره العام نحو الانفتاح الكامل، وأن يكون الاغلاق هو الاستثناء.

وأضاف الحموري أنه إذا استمر وضعنا الوبائي بالتحسن، مع تراجع اعداد المصابين، يتوقع أن تكون جميع منشآتنا التجارية تعمل قبل عيد الفطر السعيد.

وبين الحموري أن ما نحن فيه لم يحدث في تاريخ المملكة سابقاً، "ولهذا من الصعب ان تغلق الاقتصاد بشكل كامل وأن تعاود فتحه حلقة حلقة، الأمر الذي يجعلك تغفل عن بعض الحلقات احياناً، إضافة إلى أنه لدينا تقرير يومي من اللجنة الوبائية، يقيد حركتنا ويجعلنا نتراجع احياناً عن بعض القرارات والتوجهات".

أما بالنسبة لارتفاع الاسعار في الاسواق منذ بداية الازمة، ومع بدء شهر رمضان المبارك، قال الحموري إن لجان الوزارة تعمل بشكل يومي في الميدان وتغلق جميع المنشأت المخالفة، "لكن هناك عشرات الالاف من التجار والمحال التموينية، التي يصعب مراقبتها بالكامل، ولهذا نعتمد على اتصالات الشكاوى الواردة لمركز الوزارة لتحديد المخالف وقياس نسبتها بشكل يومي".

وتوقع الحموري استقرار وضع الاسواق التجارية وعودة الاسعار لسابق عهدها، خلال اليومين المقبلين، وخاصة مع تجاوزنا المرور بين عروتين (الزراعة الشتوية/الصيفية) والتي تشهد ارتفاعاً موسمياً بالاسعار.

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