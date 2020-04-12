الحكومة : إغلاق أي مؤسسة يثبت وجود إصابة كورونا فيها

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن من يستخدم مركبته مخالفا لشرط الرقم الفردي والزوجي، سيتم مخالفته وسحب مركبته ليستلمها بعد شهر.

وأضاف العضايلة في حديثه لبرنامج "هنا الأردن" عبر إذاعة "جيش إف إم": "نأمل أن يستخدم المواطنون مركباتهم بالحدود الدنيا وللحاجات الضرورية، حيث إن وباء فيروس كورونا لا يزال موجودا".

وحذر العضايلة أنه في حال زادت أعداد الإصابات بالفيروس ولم يلتزام المواطنون بالتعليمات، "فسيعود الوضع لما نحن عليه وسيعود الحظر".

وأوضح العضايلة أن معظم الحالات التي يتم تسجيلها منذ أسبوع هي لأشخاص قادمين من الخارج، لذلك عزمت الحكومة على السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم وفق آلية أرقام المركبات "فردي وزوجي".

وقال العضايلة إن للمواطنين وأصحاب المهن مطالب مشروعة بعودة الحياة إلى طبيعتها، لذلك أعدنا عمل القطاعات تدريجيا وبنسب معينة، مرجحا أن تعمل بعض القطاعات الأسبوع المقبل بكامل طاقاتها.

وحذر العضايلة أنه وفي حال ثبت وجود إصابة بالفيروس في أي مؤسسة فسيتم إغلاقها، و"سيُعتبر إهمالا منها"، مضيفا أن مخالفة دليل السلامة العامة المتمثل بارتداء الكمامات والقفازات وترك المسافات، سيؤدي أيضا إلى إغلاق المؤسسة.

وأضاف "الوباء تحت السيطرة لكننا لم نسيطر تماما على تفشيه، فالوباء لا يزال موجودا، والحذر يجب أن يكون موجودا، والحكومة لا تزال تراهن على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات الاحترازية".