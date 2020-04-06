الرئيسية | محليات توقع انخفاض بنزين 90 بـ دينارين وأربعين قرشاً للتنكة

وطنا اليوم-عمان:رجح نقيب أصحاب المحروقات نهار سعيدات أنّ تنخفض أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل.

وتوقع سعيدات، مساء الإثنين، أنّ تنخفض أسعار بنزين 95 بمقدار دينارين ونصف الدينار للتنكة (20 لتر)، فيما تنخفض أسعار بنزين 90 بمقدار دينارين وأربعين قرشاً للتنكة.

أما الكاز والسولار فقد رجح انخفاض سعر بيعهما للتنكة بمقدار دينار وثمانين قرشاً.

وأشار إلى أنّ أسعار خام برنت شهدت تبايناً حيث انخفضت منذ شهر نيسان الحالي وأصبح متوسط سعر بيع البرميل نحو 21 دولاراً.

وقال سعيدات إنّ خسائر قطاع المحروقات إثر جائحة كورونا بلغت حوالي مئة مليون دينار، موضحاً أنّ المبيعات في الفترة الحالية لا تغطي 10 بالمئة من كُلف التشغيل.

ولفت سعيدات إلى أنّ النقابة وجهت كتاباً إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية للوقوف على خسائر القطاع وسبل تعويضه.

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