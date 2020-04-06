الرئيسية | محليات الحظر يترنح وتصريحات محافظة تعيد وزير الصحة إلى الاضواء

وطنا اليوم-عمان:نشطت فجأة جبهة وزير الصحة الدكتور سعد جابر وعاد إلى الاضواء وظهر بعد غياب ليلتين في حديث متلفز عن الوضع الفيروسي في الوقت الذي بدأت فيه سياسات الاغلاق والحظر تترنح فعلا بضغط شعبي وإقتصادي هذه المرة.

واشار الوزير جابر إلى توجه حكومي يقضي بفرض ارتداء الكمامات في المملكة؛ وذلك بعد عودة النشاط الاقتصادي بشكل جزئي.

ولم يحدد الوزير ما اذا كان يقصد ارتداء الكمامات الالزامي في مؤسسات القطاع العام أو في كل المساحات الاجتماعية.

ونقل عن الوزير جابر قوله إنه تم فرض ارتداء الكمامات على بعض القطاعات، مشيرا الى انه لم يتم تطبيق القرار لغاية اللحظة متحدثا عن ضخ نحو مليون كمامة تمهيدا لهذه الخطوة.

وقبل ذلك رد الوزير ضمنيا على عضو بارز في لجنة الاوبئة اعلن بان قرار الحظر ليوم الجمعة الماضية ليس علميا ولا علاقة له باللجنة الوبائية وهو تصريح اثار الجدل للدكتور عزمي محافظة الوزير السابق وعضو لجنة الاوبئة.

وقال الوزير جابر ان ما يرد على لسان اعضاء في اللجنة يمثلهم شخصيا ولا يمثل اللجنة الوبائية.

واعتبرت تلك اشارة إلى ان الحكومة ترد ضمنيا على ما اثاره الوزير محافظة من جدل بالسياق.

لكن التفاعل على هامش معركة الفيروس كورونا لم يقف عند هذا الحد فقد تسبب الضغط الشعبي والاحتقان الاقتصادي بان تعلن الحكومة آلية لأن يستعمل الاردنيون سياراتهم الشخصية بصورة جزئية ومنظمة اعتبارا من الأربعاء المقبل.

واتخذت قرارات بان تعود بعض المؤسسات البلدية إلى الخدمة العامة وتم تحريك المزيد من القطاعات بقرارات من وزارة الصناعة والتجارة.

وقبل ذلك اعلنت الحكومة انها ستسمح بإستئناف النقل في القطاع العام.

وتعني كل هذه الاجراءات ان الحظر سيتقلص بقرار سياسي وسط مؤشرات التقدم في الاحتواء الوبائي حيث زاد ت معدلات رصد الاردنيين في الشوارع والاسواق وبدأت مناخات الحركة تشهد بعض من الانفراج.

ولم توصي بعد لجنة الاوبئة بوقف الحظر تماما.

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