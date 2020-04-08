 وطنا نيوز -الذنيبات: الاجهزة الامنية تكلف يوميا 15 مليون دينار
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الذنيبات: الاجهزة الامنية تكلف يوميا 15 مليون دينار
التاريخ : 28-04-2020 09:33:58 المشاهدات: 1238

وطنا اليوم - قال نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد الذنيبات إن الاجهزة الأمنية تكلف يوميا نحو 15 مليون، وما يقارب 90مليون خسارة خزينة الدولة شهريا من توقف قطاع المحروقات واضاف في مقابلة تلفزيونية الإثنين ان "لو" كل شركة دفعت 30 % من أرباحها ستوفر الحكومة 350 مليون دينار.

واكد الذنيبات ان الحكومة بامكانها اقتطاع جزء من ارباح الشركات الكبرى وقال إن خسائر الحكومة من الإيرادات المحلية نتيجة الإغلاق، تتراوح بين 8-10 ملايين يوميا مشيرا انه لا بد من تحويل التحديات التي يواجها الأردن الى فرص


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق