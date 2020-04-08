الذنيبات: الاجهزة الامنية تكلف يوميا 15 مليون دينار

وطنا اليوم - قال نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد الذنيبات إن الاجهزة الأمنية تكلف يوميا نحو 15 مليون، وما يقارب 90مليون خسارة خزينة الدولة شهريا من توقف قطاع المحروقات واضاف في مقابلة تلفزيونية الإثنين ان "لو" كل شركة دفعت 30 % من أرباحها ستوفر الحكومة 350 مليون دينار.

واكد الذنيبات ان الحكومة بامكانها اقتطاع جزء من ارباح الشركات الكبرى وقال إن خسائر الحكومة من الإيرادات المحلية نتيجة الإغلاق، تتراوح بين 8-10 ملايين يوميا مشيرا انه لا بد من تحويل التحديات التي يواجها الأردن الى فرص