استطلاع: التزام غالبية الأردنيين بإجراءات حظر التجول

وطنا اليوم - أظهر استطلاع أجرته دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، خلال الفترة من 20 إلى 26 نيسان الجاري، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، أن الغالبية العظمى من الأردنيين التزموا بإجراءات حظر التجول.

وأظهرت النتائج، التي نشرها المركز، اليوم الاثنين، أن غالبية الأردنيين وبنسبة 51 بالمئة تأثروا بشكل سلبي جراء حظر التجول الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وحول أكثر الأمور التي تقلق الأردنيين، أفاد المستجيبون أن فقدان العمل/الوظيفة هو أكثر ما يقلقهم في هذه المرحلة.

وبين الاستطلاع، أن حظر التجول أدى إلى مشاحنات أو خلافات أو عنف داخل الأسرة خلال فترة حظر التجول عند أكثر من ثلث الأردنيين بنسبة 34 بالمئة، وأبرز أشكاله هي، العنف اللفظي، والعنف النفسي، والإهمال.

وافاد أكثر من نصف الأردنيين (54 بالمئة) بأنهم لا يعرفون كيفية التواصل مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات في حالة وقوع العنف الأسري أثناء حظر التجول.

وأثر فيروس كورونا بشكل سلبي على 34 بالمئة من علاقات المواطنين الاجتماعية المتعلقة بالتواصل وزيارة الآخرين، فيما أثر ذلك بشكل إيجابي على 31 بالمئة منهم، ولم تتأثر العلاقات الاجتماعية نتيجة انتشار فيروس كورنا لدى 36 بالمئة من المستجيبين.

وأفاد 69 بالمئة من الأردنيين وأفراد أسرهم يسرفون وقتهم على الهاتف خلال فترة حظر التجول، بالإضافة إلى 66 بالمئة يسرفون وقتهم على التلفاز، و56 بالمئة في الجلوس مع الأسرة، و51 بالمئة في الطبخ وصنع الحلويات، و44 بالمئة في المساعدة في الأعمال المنزلية، و40 بالمئة في النوم.

كما وبينت النتائج أن حظر التجول ساهم في زيادة نسبة التدخين والارجيلة عند 52 بالمئة من الأردنيين