الرئيسية | محليات الاقتصاد الرقمي : عطل تقني في منظومة التصاريح

وطنا اليوم-عمان:تؤكد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تتابع بكل حرص الملاحظات التي ترد من المواطنين حول نظام التصاريح الإلكتروني، مشيرةً في هذا الصدد إلى حدوث عطل تقني في منظومة التصاريح، تمت معالجته خلال أقل من ساعة. وقد أدى الخلل، للأسف، إلى إصدار عدد محدود جدا من التصاريح بأسماء خاطئة، وقد تم إلغاء هذه التصاريح سريعا.

وتعتذر الوزارة عن أي إرباك للمواطنين نتج عن هذا الخطأ التقني المحدود، مع الالتزام بالتطوير المستمر للمنصة بالاستناد إلى التغذية الراجعة من المواطنين.

يشار أن منصّة Stayhome أصدرت العديد من التصاريح لعاملين في قطاعات مصرح لها وأخرى مؤقتة لمواطنين لأسباب معلنة على موقع المنصة، فقد مكّنت المنصة في الفترة الماضية 92 ألف شخص من مراجعة المستشفيات، و20 ألف حالة طبية طارئة أخرى، كما أتاحت المنصة لحوالي 124 ألف طالب تصريح الوصول للبنوك لدفع الرواتب. كما صدر من خلالها أكثر من 3400 تصريحًا لعمال في منشآت صناعية و 7100 منشأة تجارية لتمكينهم من العودة للعمل.

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