الرئيسية | محليات استطلاع: 51% من الأردنيين تأثروا نفسياً جراء حظر التجول

وطنا اليوم-عمان:أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتبرون أنفسهم ملتزمون بإجراءات حظر التجول، حيث أكد 51% من الأردنيين أنهم تأثروا نفسياً وبشكل سلبي جراء حظر التجول المعمول به حالياً.

وركز الاستطلاع الذي نفذته دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ضمن سلسلة استطلاعات نبض الشارع الأردني-20، خلال الفترة من 20-26/4/2020، على العنف الاسري والمشاحنات والخلافات في الأسرة، إضافة إلى أثر حظر التجول على المواطنين من حيث الحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية، حيث أن فقدان العمل/الوظيفة هو أكثر ما يقلق الأردنيين في هذه المرحلة.

وفي الاستطلاع، يرى 38% من الأردنيين أن الأجواء العائلية مشحونة ومتوترة، كما أن 25% من الأردنيين يعانون من المشاحنات والخلافات والعنف داخل الأسرة قبل حظر التجول، و33% من هذه الخلافات والمشاحنات كانت عنف لفظي، و25% كانت عبارة عن خلافات زوجية، و18% كانت عنف نفسي، و13% كان عبارة عن إهمال. وكان يحدث هذا العنف من (1-3) مرات شهريا لدى 82% منهم، ومن (4-6) مرات شهريا لدى 14% منهم.

وأضاف أن حظر التجول أدى إلى مشاحنات أو خلافات أو عنف داخل الاسرة خلال فترة حظر التجول عند أكثر من ثلث الأردنيين 34%، وأبرز أشكاله هي العنف اللفظي 17%، والعنف النفسي 9%، والإهمال 6%.

ووفق الاستطلاع، حصلت حالات العنف هذه من (1-3) عند 75% منهم، و19% حصلت عندهم حالات العنف او الخلافات او المشاحنات أكثر من 6 مرات خلال فترة حظر التجول. وكانت الأطراف الرئيسية في هذه الخلافات الزوج والزوجة 34%، الأب واحد الأخوة الذكور 13%، الأخوة والأخوات 11%، الأخوة الذكور بين بعضهم 10%.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الأردنيين 54% لا يعرفون كيفية التواصل مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات في حالة وقوع العنف الأسري أثناء حظر التجول.

واوضح أيضا أن نصف الأردنيين الذين تعرضوا للعنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية ولم يقوموا باتخاذ أي أجراء، فيما قام 24% منهم بالتواصل مع أحد الأقارب، و17% قاموا بالتواصل مع أحد الأصدقاء، و6% تواصلوا مع الجهات الحكومية. و2% فقط من الذين تعرضوا لشكل من أشكال العنف قاموا بالاتصال بالخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الاسري.

وأوضح أن حظر التجول أدى إلى زيادة وتيرة وتكرار المشاحنات والعنف اللأسري عند 16% من الأردنيين، وأفاد 12% أنهم تعرضوا للتعنيف خلال فترة حظر التجول من قبل أحد أفراد العائلة، ولجأ فقط 5% من الذين تعرضوا للعنف الى طلب المساعدة.

وأشار الاستطلاع أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على 34% من علاقات المواطنين الاجتماعية المتعلقة بالتواصل وزيارة الاخرين، فيما أثر ذلك بشكل إيجابي على 31% منهم، ولم تتأثر العلاقات الاجتماعية نتيجة انتشار فيروس كورنا لدى 36% من المستجيبين.

ويرى الغالبية العظمى من الأردنيين 66% أن المشاحنات الأسرية هي أمر طبيعي ومقبول، ويرى 16% من الأردنيين على أنه يحق لأفراد الاسرة الأكبر سناً ممارسة العنف على الأفراد الأصغر سناً لأسباب تأديبية، ويوافق 9% على أنه يحق للذكور ممارسة العنف على الاناث لأسباب تأديبية.

وأظهر الاستطلاع أن 69% من الأردنيين وافراد أسرهم يسرفون وقتهم على الهاتف خلال فترة حظر التجول، إضافة إلى 66% يسرفون وقتهم على التلفاز، و56% في الجلوس مع الأسرة، و51% في الطبخ وصنع الحلويات، و44% في المساعدة في الاعمال المنزلية، و40% في النوم، كما ساهم حظر التجول في زيادة نسبة التدخين والأرجيلة عند 52% من الأردنيين.

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