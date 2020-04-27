القطامين يوجه نقدا لاذعا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويطالب بمحاسبة المسؤولين

وطنا اليوم- وجه الناشط والمحلل الاقتصادي الدكتور معن القطامين نقدا لاذعا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بسبب اخفاق منصاتها الالكترونية في التجاوب مع مطالب المواطنيين والتسهيل عليهم في ظل حظر التجول للتنقل وخصوصا الذهاب الى المستشفيات، وقد عرض القطامين أحد الاخطاء القاتلة التي تعرض لها مواطن تقدم لمنصة stayhome للحصول على تصريح له ولزوجته لمراجعة المستشفى وبعد معاناه طويلة جاءه الرد بعدم وجود تصريح ثم ظهر لديه تصريح بعد محاولات عديدة ولكن لاشخاص بمحافظات أخرى وعلى رقمه الوطني.

هنا تسائل القطامين ماذا لو استخدم المواطن هذا التصريح وتم التدقيق عليه سيوجه له تهمة التزوير حينها من يتحمل المسؤولية، الخدمة الرقمية كما يقول القطامين فشلت ويجب محاسبة الحكومة عن هذه الاخطاء القاتلة.

في الفيديو المرفق توضيح كامل لما قدمه الدكتور القطامين.