الملك وولي العهد يتفقد ميناء الحاويات

وطنا اليوم - تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، حركة الشحن ونقل البضائع في ميناء الحاويات في العقبة.

وأكد جلالته ضرورة إدامة عملية التخليص على البضائع، لضمان وصولها لجميع المحافظات بسرعة، في ظل الظروف الحالية وخلال شهر رمضان المبارك.

وشدد جلالته على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة العامة والتزام العمّال بها في جميع مرافق الميناء.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، حول حركة البواخر والشحن خلال الفترة الماضية والتوقعات المستقبلية للفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة لإبقاء سلسلة التزويد عاملة وفاعلة خلال الأزمة، لضمان عدم حدوث تكدس في ساحات التخزين في الميناء، والحفاظ على استمرار إمدادات الغذاء والدواء المستوردة من الميناء إلى باقي محافظات المملكة.

كما استمع جلالة الملك إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة ستيفن يوغالينغم، أوضح فيه أن الشركة تعمل منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد على مدار الساعة.

وبين أن الشركة قامت بمناولة أكثر من 40 باخرة حاويات، وتعاملت مع نحو 30 ألف شاحنة نقل بضائع، وحوالي 60 ألف حاوية، تتضمن بضائع حيوية مثل المواد الغذائية والأدوية.

وأشار يوغالينغم إلى أن الشركة تراعي اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المطلوبة مثل التباعد الاجتماعي والتعقيم الدوري واستخدام معدات الحماية الشخصية.

وتمثل شركة ميناء حاويات العقبة، أنموذجا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ممثلاً بشركة APM Terminals - بحسب يوغالينغم- إذ يعمل الميناء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ليسهل الحركة التجارية، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الشركة يبلغ حوالي ألف موظف، 99 بالمئة منهم أردنيون.الرابط