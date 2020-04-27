الرئيسية | محليات السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة داخل محافظاتهم

وطنا اليوم-عمان:يعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إيجاز صحفي، عصر الاثنين، للحديث حول آخر تطورات ومستجدات مواجهة كورونا في الأردن.

العضايلة: السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة ما بين الساعة 8 صباحاً و 6 مساءً داخل المحافظة فقط،، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020، وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامة وتمنع الازدحام والتهافت وستخضع هذه التجربة للتقييم والمراجعة بشكل مستمر للوقوف على مدى جدواها.

العضايلة: التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.

العضايلة: سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، بحيث تبدأ يوم الأربعاء عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة، على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين.

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