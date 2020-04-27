تكلفة استلام المركبات المحجوزة بحظر التجول

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر أمني تحصيل مبلغ دينار ونصف عن كل يوم بدل ارضيات للمركبات المحجوزة المخالفة لقانون الدفاع ومبلغ 35 دينارا بدل اجور نقل لونش الامن العام.

وقال المصدر إن تعليمات مديرية الامن العام صدرت الى مدراء الشرطة لتسليم المركبات المحجوزة والتي مضى عليها 30 يوما على حجزها.

وبين المصدر أنه يتوجب على مالك المركبة باحضار الوصل المالي من محاسب وزارة العدل الموجود داخل مديريات الشرطة والذي يثبت بأنه قد قام بدفع الغرامات المقررة بحقه بسبب مخالفته لقانون الدفاع (حظر التجول).