الرئيسية | محليات الملك يبحث مع ملك بلجيكا سبل مواجهة كورونا

وطنا اليوم - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وأكد جلالتاهما، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، أهمية تكثيف الجهود للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها. وشددا على عمق علاقات الصداقة والشراكة بين الأردن وبلجيكا، والحرص على تعزيز التعاون بينهما

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