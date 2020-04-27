 وطنا نيوز -المعايطة يشكك في نوايا الحكومة في تمديد امد الحظر
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المعايطة يشكك في نوايا الحكومة في تمديد امد الحظر
التاريخ : 27-04-2020 04:25:22 المشاهدات: 1675

 وطنا اليوم - شكك وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة بنوايا حكومة الدكتور عمر الرزاز في اطالت امد حظر التجول، لافتاً الى انها لاسباب غير طبية.

ولم يفصح الوزير الذي كان ناطقًا باسم حكومة الدكتور عبدالله النسور عن الاسباب غير الطبية الا انه استند الى ما نقل عن عزمي محافظة عضو لجنة الأوبئة وما تقوله الأرقام ان الاردن تجاوز الخطر وأصبح بإمكانه العودة للحياة الطبيعية مع المحافظة على شروط السلامة


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