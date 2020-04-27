المعايطة يشكك في نوايا الحكومة في تمديد امد الحظر

وطنا اليوم - شكك وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة بنوايا حكومة الدكتور عمر الرزاز في اطالت امد حظر التجول، لافتاً الى انها لاسباب غير طبية.

ولم يفصح الوزير الذي كان ناطقًا باسم حكومة الدكتور عبدالله النسور عن الاسباب غير الطبية الا انه استند الى ما نقل عن عزمي محافظة عضو لجنة الأوبئة وما تقوله الأرقام ان الاردن تجاوز الخطر وأصبح بإمكانه العودة للحياة الطبيعية مع المحافظة على شروط السلامة