الرئيسية | محليات إصابة 3 أردنيين بالكويت بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3288 فيما سجلت حالتي وفاة ، و من هذه الحالات 3 إصابات لمخالطين يحملون الجنسية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الفيروس، إنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تسجيل إصابة 213 حالة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 3288 حالة.

وأوضح السند أن الإصابات الجديدة شملت 31 حالة مرتبطة بالسفر، منها 24 لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، و 4 مواطنين مرتبطين بالسفر إلى ألمانيا، و حالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى قطر ، و حالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى أمريكا ، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى السعودية.

كما كشف السند أن عدد الحالات المخالطة بلغ 177 حالة، و تشمل 38 حالة لمواطنين كويتيين، و 61 حالة من الجنسية الهندية، و 13 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و 26 حالة من الجنسية المصرية، و 5 حالات من الجنسية الباكستانية، و 4 حالات لكل من الجنسيات: السورية، والإيرانية والفلبينية والسيرلانكية، و ثلاث حالات للجنسية الأردنية واللبنانية، وحالتين لكل من الجنسيات اليمينة والنيبالية وغير محددي الجنسية، وتم تسجيل حالة لكل من سعودي، كندي، أرميني، تركي، نيجيري، أندونيسي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر