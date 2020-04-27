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الحكومة : البنزين انخفض 6.7 % عالميا.. والديزل 15.7 %
وطنا اليوم-عمان:انخفضات أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثالث من الشهر. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 9ر150 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث والبالغ 7ر161 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر6% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر170 دولار للطن الى 8ر164 دولار وبنسبة انخفاض 3ر3%، كما انخفض سعر الديزل من 5ر219 دولار للطن الى 185 دولار للطن وبنسبة انخفاض 7ر15% كما انخفض سعر الكاز من 9ر184 دولار للطن الى 9ر134 دولار للطن وبنسبة انخفاض 27%.
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