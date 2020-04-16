الرئيسية | محليات اللوزي : مخالفة من لا يرتدي الكمامات في وسائط النقل العام

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي اليوم الاثنين، إن اجراءات عمل وسائط النقل العام بدءا من يوم الاربعاء المقبل، ستكون صارمة، ولا تهاون بتطبيق القانون والاجراءات الوقائية المتفق عليها.

واضاف اللوزي في لقائه مع برنامج "وسط البلد" الذي يقدمه الزميل هاني البدري عبر راديو "فن"، إن الاجراءات ستكون صارمة، ولا نريد أي خلل، "ونريد الحفاظ على الانجاز الذي وصلنا اليه في حربنا مع وباء كورونا المستجد".

وأكد اللوزي أن قرار تشغيل وسائط النقل العام جاء بعد الاخذ بتوصيات لجنة الاوبئة في وزارة الصحة، وتسهيلاً على المواطنيين الذين يتنقلون مشياً على الاقدام لقضاء حوائجهم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وبحسب الاجراءات المتبعة، قال اللوزي إنه سُمح لحافلة النقل المتوسطة (الكوستر) ذات سعة 22 راكبا، بتحميل 11 راكباً فقط، أما بالنسبة للتكسي الاصفر وتكاسي التطبيقات، سمح لراكب واحد فقط، شريطة أن يكون هناك حاجز فاصل بين السائق والراكب على المقعد الخلفي، وحتى اعطاء الأجرة ستكون من خلال (كيس).

وبين اللوزي أن كل راكب لا يرتدي الكمامة والقفازات ستتم مخالفته فوراً، مع اللغاء وظيفة (كونترول) حافلة النقل المتوسطة، حرصاً على سلامة المواطنين، وعدم التواصل المباشر عند اعطاء الأجرة.

واكد اللوزي أن جميع هذه الاجراءات جاءت للحفاظ على الانفس، مشيراً أن الهدف ليس جباية، لكن تطبيق القانون، للحفاظ على المنجز الوطني الذي حققناه في حربنا على وباء كورونا.

واوضح اللوزي أن قاعدة الالتزام بالشروط بجميع الاجراءات وخاصة مواصلة التعقيم والتطهير للمركبات، هي الاساس، مؤكداً أنه سيتم تعقيم جميع وسائط النقل العام المتوسطة في المجمعات العامة بالتعاون مع وزارة البلديات والادارة المحلية، قبل بدء العمل يوم الاربعاء.

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