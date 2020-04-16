الرئيسية | محليات جمعية الفنادق: أسعار الاقامة لحجر الطلبة مختلفة وهذه آلية الدفع

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس جمعية الفنادق الاردنية عبد الحكيم الهندي اليوم الاثنين، إن أسعار الإقامة في الحجر الصحي للطلبة العائدين من الخارج مختلفة .

وأضاف خلال حديثه للاذاعة الاردنية ان الاسعار في مناطق البحر الميت 70 دينار للخمسة نجوم وهي سعر الغرفة وليس للشخص

وأوضح أن عملية الدفع تكون لقيمة التذكرة والمنام لـمدة 17 يوماً.

وتابع: كان هناك اجتماعات مع القطاع الخاص والحكومي وخرجنا بمنظومة للفنادق في عمان فقط لمن يرغب وليس إلزامي، حيث تم يوم السبت تعميم الكتاب لجميع فنادق العاصمة عمان من اصل 100 فندق 25 فندق وافقوا، حيث اتخذنا الإجراءات لهذه التسعيرة بسبب وجود معابر حدودية أخرى للتسهيل على الاخوة القادمين من الخارج

وبين أن الدفع سيكون مباشرة عن طريق المنصة المعمولة من خلال الملكية

ونوه إلى أنه تم تعقيم كافة الفنادق منذ مغادرة النزلاء السابقين.

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