الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا من الأردن

وطنا اليوم-عمان:نشرت قناة العربية تواريخ قالت إنها مواعيد انتهاء جائحة كورونا في العالم والدول العربية بنسبة 97 بالمائة.
ويظهر الرسم ان الاردن سيكون اول دولة عربية تنتهي فيها الجائحة وهو تاريخ السادس من الشهر القادم.
وتوقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم موعد انتهاء أزمة كورونا في العديد من الدول العربية والغربية.
واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.
وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري آيار وحزيران المقبلين، عدا الأردن ولبنان، حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من هذا الشهر.
وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في مصر في 20 آيار، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من آيار على أن تنتهي مطلع حزيران.
ووفقا للدراسة، فإن قطر ستتجاوز الجائحة في حدود 8 جزيران، والإمارات في 15 آيار والبحرين في 3 حزيران والكويت في 29 آيار.(وكالات)