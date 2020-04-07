الرئيسية | محليات بدء عمل وسائل النقل ذات أرقام المركبات الفردية الأربعاء

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، الأحد، وسائل النقل ذات أرقام المركبات الفردية تبدأ العمل الأربعاء، بعد تحقيق الشروط الصحية.

وقررت الحكومة، بناء على توصية وزارة النقل والفرق المختصّة، إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد عن (50%) اعتباراً من الأربعاء المقبل، في جميع المحافظات والمناطق، لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال إنه "سيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، وستتمّ مراجعة النسبة أسبوعيّاً، وستقوم وزارة النقل بالإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح اللوزي في برنامج "صوت المملكة" أن الشروط الصحية تشمل تعقيم وسيلة النقل عند بدء يوم العمل، وارتداء السائق قفازات وكمامة وحيازة ومعقم سائل.

وكذلك وجود فاصل أو عازل (بلاستيك مقوى) بين السائق في الأمام والركاب في الخلف والذي لا تتجاوز تكلفته 10 دنانير، وفق اللوزي الذي أشار إلى منع الراكب من الدخول إلى وسيلة النقل بدون ارتداء الكمامة والقفازات.

اللوزي أكد على منع وجود احتكاك بين الراكب والسائق ومنع وجود أي راكب بجانب السائق، وكذلك وضع الأجرة داخل كيس مخصص.

ويشمل قرار إعادة تشغيل قطاع النقل العام مركبات التاكسي الأصفر والسرفيس والتطبيقات الذكية والحافلات المتوسطة بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء، على أن يكون عمل المركبة ضمن حدود المحافظة فقط.

وأشار إلى أن الهيئة طلبت من وزارة الإدارة المحلية وجود مناطق تعقيم داخل مجمعات النقل يمر الراكب من خلالها ويتم تركيبها من قبل البلديات.

وقال إن اتخاذ الحكومة قرارا بعودة عمل قطاعات تجارية وصناعية بشكل جزئي جعل هناك حاجة لعودة قطاع النقل.

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