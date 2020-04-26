الرئيسية | محليات طائرة عسكرية أردنية تحمل مساعدات طبية تصل الكويت

وطنا اليوم - اعلنت وزارة الدفاع الكويتية وصول طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني اليوم الأحد محملة بالأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة بهدف توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف الصحية الطارئة وضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة









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