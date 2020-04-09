الرئيسية | محليات الملك يهاتف الطبيب براء ابونعمة

وطنا اليوم - هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني الطبيب براء أبو نعمة، الذي أطلق مبادرة تطوعية باسم "أردن أكثر صحة". وقال أبو نعمة إن جلالة الملك أشاد بجهود الأطباء المشاركين الذين ما كانت المبادرة لولا استمرارهم فيها و قدم كل الدعم لهم. وقال أبو نعمة إن الملك اطمئن عن وضع الحجر الصحي في البحر الميت وسبل تحسينه من أجل الطلبة. والدكتور براء أبو نعمة، طبيب متدرب في مستشفى الزرقاء، أطلق مبادرة تطوعية باسم "أردن أكثر صحة"، مع إعلان اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى، خلال الازمة الحالية، إما من خلال استشارات طبية عبر الهاتف للحالات البسيطة أو الزيارات المنزلية للمرضى من أجل الحد من زيارات المرضى إلى المستشفيات قدر الإمكان للتخفيف عليها. بدأت بـ(8) أطباء ليصل العدد حاليا إلى (150) طبيبا، منهم (30) طبيبا إخصائيا و(120) طبيبا ممارسا. يشار إلى أن الدكتور براء، أعلن عن المبادرة وهو متواجد في دبي، وبعد يومين من إعلانها، عاد إلى الأردن وخضع إلى الحجر الصحي في أحد فنادق البحر الميت

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