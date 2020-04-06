العضايلة : ترتيبات حول التنقل بالسيارات الخاصة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة انه سيكون قريبا ترتيبات بشأن التنقل بالسيارات الخاصة.
العضايلة كان قد كشف خلال المؤتمر الصحفي اليومي بانه سيتم المساح لوسائل النقل العاملة بالعمل ، ليرده سؤال من الناشطة لينا كريشان على موقع التدوينات القصيرة تويتر : " ماذا بخصوص السماح باستخدام سيارتنا الخاصة؟؟ فهي أفضل للتنقل دون مخالطة ولا مجال فيها لنقل العدوى".
العضايلة رد على كريشان : قريبا سنرتب الامر بشأن السيارات الخاصة بإذن الله.
يذكر ان الحكومة سمحت بالتنقل بالمركبات في بعض المحافظات التي تم فيها تعديل إجراءات حظر التجول ، فيما لازال التجول يقتصر على المشي على الاقدام في باقي المحافظات وعلى رأسها عمان والزرقاء.