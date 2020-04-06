 وطنا نيوز -العضايلة : ترتيبات حول التنقل بالسيارات الخاصة
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العضايلة : ترتيبات حول التنقل بالسيارات الخاصة
التاريخ : 26-04-2020 08:39:14 المشاهدات: 2599

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة انه سيكون قريبا ترتيبات بشأن التنقل بالسيارات الخاصة.
العضايلة كان قد كشف خلال المؤتمر الصحفي اليومي بانه سيتم المساح لوسائل النقل العاملة بالعمل ، ليرده سؤال من الناشطة لينا كريشان على موقع التدوينات القصيرة تويتر : " ماذا بخصوص السماح باستخدام سيارتنا الخاصة؟؟ فهي أفضل للتنقل دون مخالطة ولا مجال فيها لنقل العدوى".
العضايلة رد على كريشان : قريبا سنرتب الامر بشأن السيارات الخاصة بإذن الله.
يذكر ان الحكومة سمحت بالتنقل بالمركبات في بعض المحافظات التي تم فيها تعديل إجراءات حظر التجول ، فيما لازال التجول يقتصر على المشي على الاقدام في باقي المحافظات وعلى رأسها عمان والزرقاء.


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