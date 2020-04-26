الرئيسية | محليات العمل: 97 % من شكاوى تأخر دفع الأجور تم حلها

وطنا اليوم-عمان:صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة ان الوزارة لا زالت تسجل شكاوى عمالية بعدم استلام بعض العاملين في القطاع الخاص لرواتب شهر آذار الماضي.

وأضافت العواملة ان الوزارة استلمت منذ بدء الازمة شكاوى خاصة ب 131208عامل متعلقة بتاخير دفع الاجور، وتمت متابعة دفع الأجور ل 128992 عامل منهم حتى نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الاحد، بمعدل 97% حل الشكاوى تراكميا منذ بداية الازمة.

ونوه الناطق الرسمي ان الوزارة معنية فقط بالشكاوى المستلمة من قبل الوزارة عبر القنوات الرسمية المعتمدة وليست معنية بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المعلومات غير الرسمية هنا وهناك.

يشار الى ان وزير العمل كان قد قرر خلال الاسبوع الماضي تمديد مهلة دفع أجور شهر آذار لمدة أسبوع تنتهي يوم غد الاثنين ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بعد ذلك بمتابعة خطوات تنفيذ أمر الدفاع رقم ٦ بخصوص العقوبات المحددة للمخالفين .

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