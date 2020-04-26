الرئيسية | محليات لا إصابات في اربد اليوم

وطنا اليوم - مدير مستشفى الملك المؤسسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو إنه لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا في إربد حتى ظهر اليوم الاحد. واضاف أنه ايضا لم تسجل حالات خروج او شفاء. وبقي على اسرة مستشفى الملك المؤسس حتى اليوم الاحد 11 مصابا بالفيروس. وبين الغزو انه تم فحص 70 شخصا في اربد فحصا عشوائيا لافتا الى ان نتائج العينات ستظهر مساء اليوم الاحد

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