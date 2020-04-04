الرئيسية | محليات 400 ألف أسرة تقدمت لدعم المياومة

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد الأسر التي تقدمت بطلبات إلكترونية للبرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة نحو 400 أسرة، حسب المدير العام لصندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة.

وقال المشاقبة اليوم الأحد، إن فترة تقديم الطلبات الكترونيا للاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة المتضررين من حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا انتهت أمس السبت، حيث بدأت عملية تقديم الطلبات يوم 16 نيسان الحالي، واستمرت 10 أيام.

وبين ان صندوق المعونة سيطلب اليوم الأحد من قرابة 22 ألف أسرة تمثل الدفعة الثانية المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة فتح محافظ إلكترونية لاستقبال الدعم عبر رسائل نصية على الهاتف المعتمد، حيث سبق وأن أرسل الصندوق رسائل لقرابة 100 ألف أسرة الأسبوع الماضي.

وأشار الى ان صندوق المعونة الوطنية حوّل الدعم النقدي الحكومي الى 70 ألف أسرة من عمال المياومة عبر المحافظ الالكترونية حتى هذا اليوم، وان عملية تحويل الدعم النقدي مستمرة.

وتوقع المشاقبة ان يرسل الصندوق رسائل نصية لقرابة 50 ألف أسرة تمثل الدفعة الثالثة يوم الخميس القادم، موضحا أن عدد الأسر الذي سيستفيدون من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة سيتجاوز 200 ألف اسرة.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة صندوق "همة وطن" حولت مبلغ 27 مليون دينار لحساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة.

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