الرئيسية | محليات فحوصات عشوائية للمواطنين في العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان فرق الاستقصاء الوبائي تعمل بكل طاقاتها لإجراء فحوصات كورونا وبشكل عشوائي في محافظة العاصمة ضمن آلية عمل منظمة وفرق استقصاء مختصة ومدربة ضمن اعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

وبين الدكتور جابر خلال لقائه فرق الاستقصاء الوبائي في مبنى وزارة الصحة اليوم، تقديره واعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الصحية في الميدان لاسيما الفرق الاستقصاء الوبائي لسحب العينات والرصد الوبائي بالإضافة الى نقل العينات الى المختبرات المركزية.

وبين الدكتور جابر ان وزارة الصحة عززت قدرات فرق الاستقصاء المتخصصة للرصد الوبائي والفحص المجهزة بالوسائل والمستلزمات الطبية والوقائية واتخاذ اعلى تدابير السلامة العامة، للقيام بهذا العمل بكفاءة ودقة.

واكد ان 32 فريقا استقصائيا ستنطلق هذا اليوم لإجراء فحوصات عشوائية للمواطنين في العاصمة، مما يدعم اعداد الفرق العاملة في جميع انحاء المملكة والتي تفوق 160 فريق استقصائي.

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