الرئيسية | محليات وسائل إعلام أردنية وعربية تستضيف الدكتور ضرار بلعاوي للحديث عن كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البترا الدكتور ضرار حسن بلعاوي إن مجموعة فايروسات كورونا معروفة لدينا، ومن بينها فايروس السارس الذي تسبب في مرض شديد خلال الأعوام 2003/2004 وهو الأكثر شبهاً بالفايروس الجديد من حيث التركيب الجيني، والذي قررت منظمة الصحة العالمية منح اسم رسمي للفايروس SARS-CoV-2, وللمرض الذي يسببه COVID-19. ودأبت قنوات فضائية عالمية ومحلية على استضافة الدكتور بلعاوي، مستشار علاج الأمراض المُعدية في كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا وذلك للتوعية بمرض كورونا وآخر المستجدات المتعلقة به. من بينها قناة المملكة وقناة الغد وقناة CBC الاخبارية وقناة سكاي نيوز عربية وبرنامج الأطباء السبعة من قناة رؤيا وقناة ليبيا وراديو أجيال رام الله وغيرها. وأوضح بلعاوي إن طريقة نقل العدوى من شخص إلى آخر، تكون من خلال إفراز الفايروس من رذاذ المسالك التنفسية للشخص المريض عند العطاس أو السعال ومن الممكن أن يتم استنشاقه من قبل اشخاص آخرين أو الهبوط على الأسطح. وعند ملامسة شخص للأسطح الحاملة للفايروس ثم ملامسة فمه أو أنوفه أو عيونه من الممكن أن يُصاب بالعدوى. كما يمكن ان تنقل العدوى عن طريق البراز. وحذر بلعاوي إن القسم الأكبر من المصابين بالعدوى بفايروس الكورونا لا تظهر لديهم أية أعراض مطلقًا أو تكون تلك الأعراض بسيطة جداً، ويمكنهم في هذه المرحلة أن يقوموا بعدوى غيرهم. مضيفًا أن لدى المصابين أعراضاً تُشبه أعراض الانفلونزا، مثل الحمى، التعب والسعال الجاف. وأضاف بلعاوي أن البالغين الذين يُعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو السكري والأشخاص الذين يُعانون من ضرر في الجهاز المناعي يميلون أكثر لحدوث مضاعفات أشد لمرض كورونا. وفي الحالات الأكثر حدة من الممكن أن يؤدي الكورونا إلى التهاب رئوي حاد، ومتلازمة تنفسية حادة، وتجلطات في الرئة، وقصور في أداء الكليتين وإلى الوفاة. وقال بلعاوي إن نسبة الوفاة بسبب المرض تُقدر بـ 3% من المرضى، ولكن لأن الكثيرين لا تظهر لديهم أعراض، فمن الممكن الافتراض بأن نسبة الوفاة من بين المصابين أقل من ذلك بكثير. كما قدم الدكتور بلعاوي توصياته من إجراءات احترازية وعلاجية حسب الخبرات السابقة في علاج مرض سارس وميرس وانفلونزا الطيور والخنازير، والأدوية المتوفرة حالياً التي يمكن استخدامها off-label لعلاج مرض كورونا. ونوه أن التباعد الجسدي والحجر المنزلي الصحي من أهم الإجراءات لكسر حلقة العدوى.

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