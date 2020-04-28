الرئيسية | محليات هيئة تنظيم الاتصالات تحذر من تطبيق تيك توك

وطنا اليوم-عمان:تهيب هيئة تنظيم قطاع الإتصالات بأولياء الأمور ضرورة متابعة أطفالهم والمراهقين أثناء استخدامهم لشبكة الانترنت والإطلاع على ما يتم فتحه من تطبيقات ومحتوياتها وتتبع ما يتم نشره من قبلهم أو تداوله مع أصدقائهم عبر أي من التطبيقات التي يتم استخدامها من قبلهم من صور وفيديوهات ومحادثات حرصاً على سلامتهم وخصوصيتهم.

وتشير الهيئة إلى أنه وفقاً للاحصائيات الواردة من الشركات المزودة لخدمة الانترنت في الاردن فقد زاد استخدام تطبيق التيك توك منذ بداية أزمة الكورونا بمقدار 25%، وبحسب الإحصاءات العالمية فقد لوحظ هنالك زيادة ملحوظة في استخدام تطبيق التيك توك وبالعادة من فئة الشباب والمراهقين، حيث وصل حجم تنزيل التطبيق عالمياً وفق آخر إحصاءات العام السابق بما يقارب 1.5 بليون، وتقّدر مدة الإستخدام للتطبيق بحوالي 52 دقيقة يومياً، كما يقّدر بأن ٩ من أصل ١٠ مستخدمي للتطبيق يدخلونه عدة مرات يومياً، أي أن ٩٠% من مستخدمي تطبيق التيك توك يستخدمونه عدة مرات يومياً.

وعليه، تدعو الهيئة كافة أولياء الأمور الى ضرورة الانتباه عند استخدام أبنائهم لهذا التطبيق وذلك لقدرته على اختراق الخصوصية أثناء الاستخدام الخاطئ ، حيث يمّكن هذا التطبيق أي شخص من جمع البيانات الشخصية بما في ذلك الأسم، رقم هاتف المستخدم، العمر، تاريخ الميلاد، الموقع الجغرافي، البريد الإكتروني وغيره من بيانات شخصية حينما يقوم المستخدم بمشاركتها بقصد أو دون قصد، حيث يمكن أن تكون أي من البيانات الشخصية ظاهرة بشكل ما ضمن مقاطع الفيديو المصورة لمستخدم أو قام بمشاركتها ضمن تعليق.

وتنصح الهيئة بهذا الخصوص عدم إضافة المعلومات الشخصية على حساب تطبيق التيك توك أو أي تطبيق ترفيهي ما أمكن واستخدام إعدادات الخصوصية والأمان التي توفرها التطبيقات ومثالها ما هو متوفر عبر تطبيق التيك توك وذلك من خلال عدم تفعيل خاصية " السماح للآخرين بالعثور علي" ، ووضع الحساب على خاصية " حساب خاص" والذي يضمن السماح للمستخدمين الذين وافق عليهم المستخدم فقط من متابعته ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به وتسجيلات إعجابه للحسابات الأخرى.

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