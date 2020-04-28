الرئيسية | محليات 28 عينة من كوادر طبية بمستشفى النسائية والاطفال بالمفرق

وطنا اليوم-عمان:اخذت كوادر مديرية صحة المفرق (28) عينة من الكوادر الطبية العاملة في الطوارئ والعناية الحثثية ضمن مستشفى النسائية والاطفال لفحصها من فيروس كورونا وفقا لمديرها الدكتور هاني عليمات مشيرا الى ان المدرية ستعمد الى ذات الاجراءات في كافة المستشفيات العاملة في المحافظة وتتمثل بالمفرق الحكومي والرويشد والبادية الشمالية الى جانب النسائية والاطفال .

وقال ان العينات التي سحبت من الكوادر ارسلت الى مستشفى الملك عبدالله المؤسس للاسراع في الحصول على النتائج المخبرية

ولفت عليمات الى ان هذه الاجراءات للكوادر الطبية جاءت للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لهم وللمواطنين ومنع انتشار وباء كورونا مبينا ان استكمالها سيكون خلال يومين على ابعد تقدير .

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