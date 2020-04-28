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28 عينة من كوادر طبية بمستشفى النسائية والاطفال بالمفرق
وطنا اليوم-عمان:اخذت كوادر مديرية صحة المفرق (28) عينة من الكوادر الطبية العاملة في الطوارئ والعناية الحثثية ضمن مستشفى النسائية والاطفال لفحصها من فيروس كورونا وفقا لمديرها الدكتور هاني عليمات مشيرا الى ان المدرية ستعمد الى ذات الاجراءات في كافة المستشفيات العاملة في المحافظة وتتمثل بالمفرق الحكومي والرويشد والبادية الشمالية الى جانب النسائية والاطفال .
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