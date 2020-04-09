إنخفاض حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء 21%

وطنا اليوم-عمان:شهد مطار الملكة علياء الدولي انخفاضا في حركة المسافرين بنسبة 21,1 بالمئة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آذار، جراء القيود المفروضة على السفر في مختلف أنحاء العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي".

وافادت المجموعة في بيان اليوم الأحد، بأن المطار استقبل ما مجموعه مليون و518 ألفا و69 مسافرًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، كما شهدت حركة الطائرات 14792 حركة، في حين وصلت حركة الشحن الجوي إلى 18006 أطنان، مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 16.7 بالمئة، و0.4 بالمئة على التوالي.

ويأتي هذا الانخفاض الملموس في حركة المسافرين والطائرات والشحن بشكل رئيسي وفقا للبيان، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي لا يزال يحد من حركة شركات الطيران ويعيق قطاعات الطيران المحلية والإقليمية والعالمية. وكانت الحكومة الاردنية قد أعلنت في 17 آذار الماضي، عن التعليق المؤقت لرحلات المسافرين التجارية عبر مطار الملكة علياء الدولي - باستثناء رحلات الشحن والإخلاء والإمدادات الطبية الطارئة ورحلات الصيانة.

ونظرًا للقيود الإلزامية للعمليات، استقبل المطار خلال شهر آذار 249445 مسافرًا، وشهدت حركة الطائرات 2905 حركات، في حين وصلت حركة الشحن الجوي إلى 3763 طنًا، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 63.1 بالمئة، و52.9 بالمئة، و55.4 بالمئة على التوالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال شهر شباط، استقبل المطار 588.833 مسافرًا، مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما وصلت حركة الطائرات إلى 5682 حركة، وسجلت حركة الشحن الجوي 7066 طنًا، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 2.9 بالمئة، و1.0 بالمئة على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي في المجموعة نيكولا كلود، إن التأثير المضاعف لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قيود السفر قد بدأ منذ شهر شباط الماضي عندما باشرت الدول في مختلف أنحاء العالم تقييد أو تعليق الرحلات من وإلى وجهات معينة.

وأضاف إن السفر الجوي في الأردن تأثر بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة وهو ما تعكسه إحصائيات الحركة للربع الأول من العام، مع انخفاض حركة المسافرين السنوية في آذار بنسبة الثلثين تقريبًا.

وشدد كلود على التزامهم بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة والخطوط الجوية والجهات المعنية محليا ودوليا لضمان قدرة مطار الملكة علياء الدولي على استئناف أنشطته مع الامتثال الصارم للتدابير الحماية والوقاية.