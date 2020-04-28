الرئيسية | محليات الامانة: لا مخالفات في أول يومين من رمضان

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر رحامنة إنه خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك، لم يُسجل مخالفات صحية أو بيئة او تجارية في عمان.

وأضاف الرحامنة أن فرق الرقابة التي تعمل بالأمانة تركز على أهمية التوعية حول متطلبات الصحة والسلامة العامة والتباعد الإجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كوادر الأمانة تضع على لباسها كاميرا ترصد مباشرة كل الأجواء في الأسواق من خلال ربطها مباشرة مع غرف العمليات.

ودعا الرحامنة المواطنين والتجار إلى الإلتزام بالتعليمات الصحية والتجارية الواضحة، واتباع سبل الوقاية اللازمة لمنع انتشار العدوى.

وقالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعة في الامانة الدكتورة ميرفت المهيرات، أن 50 مفتشاً من فرق التفتيش ستركز عملياتها خلال شهر رمضان المبارك على المؤسسات والمحال التجارية لضمان التباعد، وعلى أساسيات السلامة العامة ومتطلبات الوقاية والحماية الصحية.

وأضافت المهيرات، أن منظومة التفتيش في الأمانة تم تطويرها الى نظام إلكتروني، كما ان الجولات التفتيشية للمفتشين مستمرة ومسجلة بالكامل وهم يحملون كاميرات خاصة وزي موحد، مشيرة الى أن المملكة حازت على أفضل تقييم بين الدول للتباعد الاجتماعي في ظل الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا.

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