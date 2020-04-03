السعايده: نأمل أن تدفع الصحف رواتب العاملين لديها

وطنا اليوم - أوضح نقيب الصحفيين راكان السعايدة ما بذلته نقابة الصحفيين من جهد استثنائي خلال الأيام الماضية لتأمين مستحقاتها المالية من الإعلانات الحكومية.

وقال السعايدة انه تم الاتصال برئيس الوزراء عمر الرزاز ووضعه بصورة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الصحف الورقية.

١. تم الاتصال بدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووضعه بصورة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الصحافة الورقية والحاجة الشديدة لتسديد الحكومة لمستحقات بدل الإعلانات المنشورة في الصحف لدفع رواتب العاملين، وقد اسهم تدخل الرئيس في تسريع إجراءات تسديد هذه المستحقات والتفكير بآلية تمكن الصحف من الحصول على تسهيلات وقروض تعينها على مجابهة الظروف المالية الراهنة.

٢. بعد الاتصال برئيس الوزراء والذي كان يوم الأحد من الأسبوع الماضي، جرت مكالمة هاتفية جماعية مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ووزير المالية محمد العسعس وأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشلبي، وبعد نقاش وجدال طويل تم الاتفاق على آلية تحصيل مستحقات الصحف.

٣. بدأت عملية تحصيل مستحقات الصحف في اليوم التالي (الاثنين) عن طريق وكالة الغد للاعلانات بوصفها الجهة التي تنظم نشر الإعلانات الحكومية في الصحف ولديها كامل الفواتير بالمستحقات، وقد خصصت وزارة المالية موظفا يرافق فريق وكالة الغد لتسهيل وتسريع عملية التحصيل من خلال زيارات وجولات على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي عليها مستحقات.

٤. سبق كل زيارات وجولات فريق وكالة الغد وموظف وزارة المالية اتصالات مع كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتسهيل وتسريع تدقيق فواتير الإعلانات وإصدار الشيكات بالمستحقات.

٥. كان هناك أشبه بخلية متابعة لكل خطوات التحصيل من وزراء الإعلام العضايلة والمالية العسعس ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود، وجرت بصورة شبه يومية اتصالات هاتفية فردية ومشتركة مع هؤلاء الوزراء للتأكد من سير عملية التحصيل والتدخل حال كان هناك إشكالية أو تأخير.

٦. أبرز مشكلة واجهت عملية التحصيل كانت قلة ساعات دوام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وقلة الموظفين الذين على رأس عملهم، ووجود كمية فواتير كبيرة في مديريات الوزارات في المحافظات ما سبب بعض التأخير في عملية التحصيل، وتم احضار بعض موظفي الوزارات والمؤسسات من منازلهم لتدقيق الفواتير وإصدار أوامر الصرف وتحرير الشيكات.

٧. جميع مستحقات الصحف على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية حوالي ٥٥٠ ألف دينار، وفقا لفواتير وكالة الغد، وهي قيم مالية ما قبل تدقيق تلك الفواتير من الجهات الحكومية المُعلنة.

٨. خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي تم تحصيل ما مقداره ٣١٥ ألف دينار من مختلف الجهات، ولغاية زيادة سرعة التحصيل سددت وزارة المالية مستحقات بعض الجهات والبالغة ١٠٠ ألف دينار، ليصبح مجموع ما تم تحصيله ٤١٥ ألف دينار حتى يوم الخميس الماضي.

٩. عملية التحصيل مستمرة صباح الأحد من بقية الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، مع العلم أن بعض الجهات التي عليها مستحقات هي جهات مستقلة، وهذه أيضا تم ويتم الاتصال بها لتسديد ما عليها من مستحقات، ونأمل صباح الأحد أن يتم تحصيل المزيد من المستحقات للوصول إلى تحصيل يقارب الـ 500 ألف دينار، أو 550 ألف دينار على أمل أن تتمكن الصحف من دفع رواتب العاملين لديها يوم الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير.

١٠ . عملية التحصيل سوف تستمر حتى تسديد كامل مستحقات الصحف، وعمليا ما لم يتم تحصيله إلى الآن مبالغ صغيرة على جهات كثيرة وبعضها لا يتجاوز المستحق عليه الألف أو الالفين دينار لكن تحصيل هكذا مبلغ يحتاج إلى ساعات من الإجراءات، ولتحصيل كل المستحقات يحتاج لأيام، وستكون هناك محاولات لتقليل الوقت الذي تحتاجه عملية تحصيل هذه المستحقات.

١١. حصص كل صحيفة من إجمالي المستحقات محددة ومثبتة لدى وكالة الغد للاعلانات، وبالتالي حصة كل صحيفة مما تم تحصيله يمكن تحديدها بالتواصل ما بين إدارات الصحف ووكالة الغد للإعلانات، ويمكن للزملاء سؤال مؤسساتهم عن حجم مستحاقاتها الفعلية من الإعلان الحكومي.

١٢. النقابة تصدت لتحصيل مستحقات الصحف وتابعت بصورة حثيثة عملية التحصيل، وكان الاتصال على مدار الساعة مع كل الوزراء والمسؤولين المعنيين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وضغطت بصورة فوق عادية لتسريع عملية التحصيل.

١٣. صباح الأحد سيكون هناك اتصالات مع الوزراء العضايلة والداوود والعسعس لتقييم عملية التحصيل.

١٤. تأمين مستحقات الصحف لتسديد رواتب الصحفيين والإداريين والفنيين عن شهر ٣ في "الرأي" و"الدستور" وشهر ٤ في "الغد" تم بجهد النقابة التي اختصر تدخلها ودعم الحكومة لها عملية التحصيل إلى عدة أيام، في حين تحصيل ما تم تحصيله في الأوضاع والظروف العادية والطبيعية ربما يحتاج الى ما يزيد عن ستة أشهر.

١٥. رواتب الأشهر ٤ و ٥ وما تليها من أشهر هذه مسؤولية مجالس إدارات الصحف وإداراتها التنفيذية والنقابة ستكون الداعم الرئيسي والقوي لخطواتها وسوف تتدخل النقابة عندما تطلب منها الإدارات أي شكل من أشكال التدخل في أي وقت، مع تأكيدنا أن رواتب العاملين في هذه الصحف مسؤولية الإدارات بالدرجة الأولى.

١٦. نتوقع من إدارات المؤسسات الصحفية خططا لمعالجة أزماتها المالية وتأمين رواتب من يعملون فيها، ونؤكد أن هذا واجب الإدارات، ونحن، مرة أخرى، لدينا الجاهزية والاستعداد للمساعدة والدعم في كل الأوقات، وعلى هذه الادارات متابعة ما أشار له رئيس الوزراء من دراسة أفكار لدعم الصحف كي تحصل على قروض وتسهيلات لإدامة عملها.

١٧. عندما نشكر رئيس الوزراء ووزراء الإعلام والمالية وشؤون رئاسة الوزراء فهذا الشكر واجب إذ لولا دعمهم ومتابعتهم لما تم تحقيق ما تم تحقيقه فلهم جزيل الشكر والعرفان والتقدير.

إن هذا التوضيح المكثف والذي أشار باختصار الى ما بذل من عمل وجهد هدفه أن يكون الزملاء جميعا بصورة ما حدث، وما قامت به النقابة خلال الفترة الماضية من جهد يكاد يكون منفردا لدعم وتأمين رواتب الزملاء، وهذا ليس فيه أي منة على الزملاء بل هو واجب علينا تجاه جميع الزملاء، واجب علينا اليوم وفي كل يوم