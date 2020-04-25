الرئيسية | محليات زكاة الفطر 180 قرش وفدية الصيام دينار و 80 قرش

وطنا اليوم - حدد مجلس الإفتاء الأردني، زكاة الفطر لهذا العام، بـ 180 قرشاً (دينار و80 قرش) ، وفدية الصيام بمقدار دينار واحد . وقال مجلس الافتاء في بيان عبر موقع الافتاء الالكتروني:” زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك، شهر البر والخير والإحسان؛ فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضاً عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما

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