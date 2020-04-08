العراق يشيد بالإجراءات الأردنية في مواجهة كورونا

وطنا اليوم - مسؤول صحي عراقي، بالإجراءات الصحية المثالية التي اتخذتها الدولة الأردنية في التعامل مع وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وقال وكيل وزارة الصحة العراقية جاسم الفلاحي، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بغداد، اليوم السبت، إن الأردن من الدول المثالية في تعاملها مع وباء كورونا، وفرض حظر التجوال وإيقاف حركة المطارات والسفر بشكل مبكر.

وأضاف، أن هذه الخطوة وغيرها من خطوات الحجر الصحي لأي مسافر أو شخص تبدو عليه أعراض الانفلونزا جعلت الأردن من البلدان النموذجية في المنطقة للحد من انتشار خطر كورونا بين المواطنين.

وبشأن وضع العراق من الوباء، أشار الفلاحي إلى أن بلاده اتخذت خطوات مبكرة في إيقاف حركة الطيران والاختلاط وهو ما وفر بيئة مناسبة لإيقاف خطر انتشار الفيروس، محذراً من أن تهاون المواطنين سيجعل أرقام الإصابة ترتفع خلال الأيام المقبلة.

وقال إن نسبة الشفاء في العراق من وباء كورونا بلغت 72 بالمئة، وأن نحو 85 بالمئة من المصابين بالعراق تبدو إصابتهم بين خفيفة ومتوسطة ويمكن أن يتماثلوا للشفاء دون مشاكل صحية بعد تعاطيهم العلاج.(بترا)