عودة الملاحة البحرية لموانئ العقبة

وطنا اليوم ـ عمان

أعلن مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان عن عودة الملاحة البحرية إلى موانئ العقبة بعد توقفها أمس بسبب الرياح القوية.

وأضاف أن حركة دخول وخروج السفن عادت إلى طبيعتها بعد انحسار المنخفض الجوي الخماسيني الذي أثر على مدن البحر الأحمر، ومنها العقبة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

وقال إن الهيئة البحرية حذرت من المنخفض قبل قدومه، وتابعت اليوم السبت واقع السفن والمراكب البحرية عن كثب من خلال جولات ميدانية ورقابة الأجهزة المختصة في الهيئة.