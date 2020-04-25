لجنة الأوبئة: لا توصيات بعودة المدارس والجامعات

وطنا اليوم ـ عمان

أكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن لا توصية من اللجنة حتى الآن بعودة المدارس والجامعات إلى دوامها الاعتيادي .