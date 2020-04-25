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لجنة الأوبئة: لا توصيات بعودة المدارس والجامعات
وطنا اليوم ـ عمان
أكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن لا توصية من اللجنة حتى الآن بعودة المدارس والجامعات إلى دوامها الاعتيادي .
وقال إن اللجنة تراجع باستمرار الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتخرج بتوصيات حسبما يستجد من أوضاع للعودة تدريجيا إلى الحياة الاعتيادية. وأشار إلى ان الوضع الوبائي مستقر وتحت السيطرة .
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