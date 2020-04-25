توقعات بتخفيض اسعار المحروقات

وطنا اليوم _ توقع الخبير الاستراتيجي اياس الشعيبي تخفيض اسعار المحروقات في الأردن بتسعيرة شهر آيار بنسب مجزية. وقال الشعيبي إن متوسط سعر خام برنت انخفض ‏من حوالي 30 دولار لشهر آذار ‏إلى أقل من 20 دولارا في شهر نيسان الحالي. ‏واضاف أنه بحسب المعادلة السعرية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية من المتوقع أن تكون أسعار المشتقات النفطية للشهر القادم على النحو التالي: *

بنزين اوكتان 90: من 625 فلسا/ لتر، الى 580 فلسا/ لتر. * بنزين اوكتان 95: من 840 فلسا/ لتر الى 785 فلسا/ لتر * السولار: من 465 فلسا/ لتر، الى 395 فلسا/ لتر ‏ وقال الشعيبي إنه قد تكون الأسعار المعلنة أعلى قليلا بسبب الارتباط بعقود مسبقة، مشيرا الى أن الضريبة ثابتة ولن تتأثر الحكومة بالسعر بطريقة مباشرة إنما القطاعات الاقتصادية هي المتأثرة. وبين أن التحدي القائم هو بانخفاض مدخول الحكومة من ‏عوائد الضريبة على المشتقات النفطية مما يقلل من الإيرادات بشكل عام ويرفع نسبة العجز في الموازنة.