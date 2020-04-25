العضايله : تعديل إجراءات الحظر في محافظات معان العقبة الطفلة الكرك اربد

وطنا اليوم - أبرز النقاط الوارده في إيجاز وزير الإعلام

*اعتدنا خلال الأسابيع الماضية على فرض حظر التجوّل الشامل يوميّ الجمعة والسبت، لكن تمّ الاكتفاء بيوم الجمعة لهذا الأسبوع، نظراً لخصوصيّة شهر رمضان المبارك، وحاجة الناس فيه إلى الخروج وشراء الحاجات والمستلزمات بشكل أكبر

* نؤكّد بأنّ تعديل إجراءات الحظر في المحافظات يخضع لدراسة، عميقة وتقييم دقيق، ويرتبط بمدى تطوّر الحالة الصحيّة، وبترتيبات لوجستيّة عديدة

* بالنسبة لما تمّ تداوله اليوم حول السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم اعتباراً من الأسبوع المقبل، ورفع الحظر في جميع المحافظات التي لم تسجّل فيها حالات إصابة، وعودة عمل الوزارات والمؤسّسات

* بالنسبة للمحافظات التي تمّ تعديل إجراءات الحظر فيها سابقاً (العقبة، معان، الطفيلة، الكرك، إربد) نجدّد التأكيد بأنّه يسمح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم، سيراً على الأقدام، أو باستخدام المركبات، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء؛