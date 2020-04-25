جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور سعد جابر مقلدا عدنان ولينا

وطنا اليوم - رصدت وطنا اليوم اشتعال مجموعات واتس اب والتواصل وحتى صفحات “تويتر” الاردنية والعربية جدلا بعد ظهور متلفز لوزير الصحة الشهير الدكتور سعد جابر في برنامج “منوع” مقلدا صوت برنامج شهير مخصص للإطفال ومتحدثا عن عائلته وحياته الصحية

تداول معارضون وحراكيون ونقابيون واعلاميون مقاطع للوزير جابر وهو “يقلد” صوتا له علاقة ببرنامج عدنان ولينا مشيرا لإنه كان يحضر البرنامج مع ولده وهو في السادسة من عمره وكان يحضر ايضا برنامج “توم وجيري”.

“لا يجوز للوزير ان يظهر بهذه الصورة ويتورط”.. هذا ما قاله مجدي خالد على مجموعة تويتر معترضا ومحاولا تذكير التلفزيون الاردني الذي بث الحلقة واستضاف الوزير بان الجنرال جابر سبق ان خدم بالحياة العسكرية

على صفحته النشطة عبر فيسبوك تحدث الناشط الاعلامي سهم العبادي عن “إنزعاج واضح” من “الباشا الوزير” من طبيعة الاسئلة التي توجه له

البرنامج بدأه المذيع عمر كلاب بوصلة من برنامج عدنان ولينا وسأل الوزير: هل هذا صوتك ..يقال انه يشبه صوتك كثيرا.

عاصفة من الجدل اعترضت على الظهور وطبيعة الحديث.

لكن المعلق والاعلامي محمد عرسان أيد ظهور الوزير الذي يخوض معركة الفيروس في إطار انساني خفيف ولطيف معتبرا ان المعترضين لا يعجبهم المستضيف للبرنامج وليس الضيف وليس ما حصل في البرنامج