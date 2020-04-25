 وطنا نيوز -الخصاونه مدير للحرة السورية الأردنية المشتركة
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الخصاونه مدير للحرة السورية الأردنية المشتركة
التاريخ : 25-04-2020 03:56:14 المشاهدات: 2294

وطنا اليوم - بناء على تنسيب من مجلس ادارة المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة، قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، تكليف الدكتور عرفان عصام الخصاونة مديرًا عامًا للشركة.

والخصاونة حاصل على درجة الدكتوراة في القانون الاداري من جامعة عين شمس (مصر)، وعمل في المنطقه الحره منذ عام 2004، وتدرج في العديد من المواقع، كان آخرها مدير الرقابة الداخلية، كما التحق في العديد من الدورات التدريبية في المغرب ومصر والامارات والسودان وماليزيا وسوريا.

 

يذكر أن مجلس أدارة المنطقه الحره السورية الأردنية المشتركة يمثله عن الجانب الرسمي الاردني يوسف الشمالي وباسل الطراونة وعبدالحميدالقيسي


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