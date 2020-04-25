 وطنا نيوز -تسجيل اصابة جديده في اربد
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تسجيل اصابة جديده في اربد
التاريخ : 25-04-2020 03:45:23 المشاهدات: 1923

 وطنا اليوم - كشفت مصادر طبية في اربد عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسائق شاحنة على حدود العمري وهو من سكان مدينة اربد

وقالت المصادر أن فرق الاستقصاء الوبائي توجهت إلى منزل السائق المصائب لأخذ عينات من أقرباءه والمجاورين والمخالطين كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس

وأكدت المصادر أن هذا السائق تم الحجر علية بعد دخوله الحدود الأردنية وبعد فحصه تبين إصابته بفيروس كورونا وتم عزله في مستشفى الأميرة حمزة وانه لم يخالط احد من أقرباءه في اربد


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