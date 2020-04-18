 وطنا نيوز -الاستعداد لتشغيل وسائط النقل العام
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الاستعداد لتشغيل وسائط النقل العام
التاريخ : 25-04-2020 09:40:51 المشاهدات: 309

وطنا اليوم - كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل، صلاح اللوزي، عن خطة قدمتها الوزارة لتشغيل وسائط النقل، بالتزامن مع عودة العمل بالقطاعات الصناعية والتجارية، وغيرها من القطاعات.

وأضاف اللوزي إن الخطة قيد الدراسة، حيث سيتم الإعلان عن آلية العمل بالتزامن مع عودة العمل بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن عودة العمل ب 60% من القطاع الصناعي 30% من القطاع التجاري يحتاج الى تشغيل وسائط نقل لخدمتهم.

وتابع بقوله إن الهيئة قدمت تصورا كاملا لتشغيل وسائط النقل بأنماطه المختلفة، ليتمكن العاملون عليها بالعودة التدريجية للعمل. 


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