الرئيسية | محليات المملكة على موعد مع الأمطار اليوم

الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت 25 - 04 -2020 بمشيئة الله:- بمشيئة الله يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة في مثل الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الاجواء باردة نسبياً بشكل عام وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية. ⚠️ تحذر دائرة الأرصاد الجوية تحذر من: 🔺 تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار وانعدامها أحياناً خاصة في المناطق الصحراوية. 🔺 خطر الأنزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري. 🔺 شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها. 🔺خطر ارتفاع الموج في محافظة العقبة.

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