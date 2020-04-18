الرئيسية | محليات استئناف العمل في مشروع الرتز كارلتون / عمان

وطنا اليوم - اعلن الرئيس التنفيذي لشركة الإقبال للتطوير العقاري عماد الكيلاني عن حصول مشروع الريتزكارلتون في عمان على موافقة وزارة الاشغال والإسكان لاستئناف أعمال الإنشاءات تدريجيا اعتبارا من الأسبوع القادم. وأشار الكيلاني في البيان الصحفي ان الاستئناف التدريجي جاء بعد موافقة اللجان المختصة على خطة العمل المقترحة من قبل الشركة وخطة السلامة العامة بالإضافة للالتزام الكامل في الدليلين ١١ و١٢ الصادرين عن وزارة العمل. ونوه الى ان الخطة تتضمن ان يتم قياس حرارة كل شخص او عامل يدخل المشروع، وان يتم الدخول للمشروع عبر ممرات وأجهزة تعقيم تعمل على أشعة فوق بنفسجية UVC بالإضافة لمرشات مواد تعقيم طبية، جنبا الى جنب مع الالتزام الكامل في ارتداء القفازات والكمامات الطبية. واعلن انه سيتم القيام برش المشروع كل ساعة بمعقمات طبية، في ظل تطبيق التباعد بين العمل لمسافة أمان كافية لا تقل عن ١.٥ متر، معلنا انه سيتم تواجد طبيبين وممرضين على مدار الساعة. وأشار الى انه سيتم اجراء فحص الكورونا لموظفي المشروع بصورة عشوائية وبنسبة لا تقل عن ١١ بالمئة، وتحديد ساعات الدخول والخروج لكل مقاول فرعي، منوها الى ان الدخول والخروج سيكون على فترات متباعدة زمنيا منعا للاكتظاظ. وزاد انه سيتم نقل العمالة من خلال حافلات خاصة معقمة وتنطلق بنصف سعتها. ونوه الى ان المشروع كان يعمل فيه قبل أزمة كورنا 2200 عامل ومشرف واداري، في حين تم السماح حاليا بعودة الثلث. وأشاد الكيلاني بالتعاون الكبير الذي أبدته وزارة الاشغال ممثلة بوزير الاشغال واللجان المشرفة على العمل، وبدور وزارة السياحة وهيئة الاستثمار.

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