الرئيسية | محليات (صور) اخر تطورات العاصفة الرملية التي تضرب المملكة

وطنا اليوم - تشير اخر صور الأقمار الأصطناعية الى تمركز المنخفض الجوي هذه الأثناء فوق المناطق الجنوبية من المملكة ودولة فلسطين. حيث يدفع بتيارات هوائية محملة ومشبعة بالغبار والتي ترافق العاصفة الرملية التي تغطي في هذه الأثناء معظم مناطق المملكة. لذا ينبغي على مرضى الجهاز التنفسي والعيون الحذر من خطر حدوث مضاعفات بفعل كثافة الغبار

























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