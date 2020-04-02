الموجز الاعلامي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء

وطنا اليوم - موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن

صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة

الجمعة 24 نيسان 2020

الإصابات والشفاء والفحوصات:

سُجلت اليوم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (لسائقي شحن قادمين من الخارج: أردني وآخر من جنسية عربية، وحالتين أردنيتين مخالطتين لسائق شحن أردني سبق وأُعلِنَت إصابته). وسُجّلت اليوم 8 حالات شفاء غادروا المستشفيات. تم إجراء 1500 فحص ضمن جهود التقصي الوبائي، وبذلك يبلغ إجمالي عدد فحوصات الإصابة بالكورونا المنفذة حتى الآن 61608 فحوصات.

إجراءات أخرى:

منتصف هذه الليلة (الجمعة 24 نيسان)، ينتهي الحظر الشامل، وتعود إجراءات الحظر غدا (السبت 25 نيسان) لما كانت عليه، بحيث يستطيع المواطنون قضاء حاجياتهم سيرا على الأقدام من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، وتعود القطاعات المصرح لها – ومن ضمنها مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي حصلت على موافقات للعمل واستصدرت التصاريح اللازمة – لنشاطها وعملها وفق الإجراءات المُنظِّمة لها، ويُسمح لحملة تصاريح المرور بالتحرك.

فيما يتعلق بمنصة "مِهَن" mehan.jo (وهي دليل للشركات والتطبيقات المرخصة والمزودة لخدمات الصيانة)، تم اتخاذ إجراءات لحماية المهنيين والفنيين وعمّال الصيانة من غير العاملين في المنشآت (العمل الحر وعمّال المياومة) وغير المشتركين بالضمان الاجتماعي والتسهيل عليهم؛ إذ ستقوم منصة "مِهَن" بتزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بقائمة من هؤلاء العاملين الراغبين وأرقامهم الوطنية وأرقام محافظهم الإلكترونية والمهنة التي يعملون بها (والتي سيتم الحصول عليها من التطبيقات المسجلين فيها)، ليتسنى للمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي إدراجهم على قواعد بياناتها وإرسال أرقامهم التأمينية لهم من خلال رسائل نصيّة، دون أن يترتب عليهم أي التزامات مالية نتيجة هذا التسجيل، وفي المستقبل سيتم التواصل والتعاون معهم لبحث آلية شمولهم بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري على نحو يتوافق مع طبيعة أعمالهم وإمكانياتهم المالية. وبذلك، سيكون بإمكان هؤلاء العمّال الانضمام لأي من الشركات والتطبيقات المرخصة والمزودة لخدمات الصيانة في الأردن والاستفادة من فرص العمل حاليا، والاستفادة مستقبلا من برامج الحماية التي توفرها مؤسسة الضمان الاجتماعي.