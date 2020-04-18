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الغرايبة: توافق مع الضمان الاجتماعي بشأن عمال المياومة
وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة انه تم التوافق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على قيام التطبيقات المسجلة في منصة مهن بتزويد المؤسسة بقائمة تضم أسماء المهنيين والفنيين وعمال الصيانة من غير العاملين في المنشآت (العمل الحر وعمال المياومة) وأرقامهم الوطنية وأرقام محافظهم الإلكترونية والمهنة التي يعملون بها ليتسنى للمؤسسة ادراجهم على قواعد بياناتها وإرسال أرقامهم التأمينية لهم من خلال الرسائل النصيّة.
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