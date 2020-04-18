الرئيسية | محليات الغرايبة: توافق مع الضمان الاجتماعي بشأن عمال المياومة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة انه تم التوافق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على قيام التطبيقات المسجلة في منصة مهن بتزويد المؤسسة بقائمة تضم أسماء المهنيين والفنيين وعمال الصيانة من غير العاملين في المنشآت (العمل الحر وعمال المياومة) وأرقامهم الوطنية وأرقام محافظهم الإلكترونية والمهنة التي يعملون بها ليتسنى للمؤسسة ادراجهم على قواعد بياناتها وإرسال أرقامهم التأمينية لهم من خلال الرسائل النصيّة.

وقال الغرايبة ان هذا التوافق جاء للتسهيل على المهنيين والفنيين وعمال الصيانة من غير العاملين في المنشآت (العمل الحر وعمال المياومة) ودون أن يترتب عليهم أي التزامات مالية نتيجة هذا التسجيل.

وأشار الى انه سيتم مستقبلا التواصل والتعاون معهم لبحث آلية شمولهم بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري على نحو يتوافق مع طبيعة اعمالهم وامكانياتهم المالية.

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