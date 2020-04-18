 وطنا نيوز -هل يبطل فحص الكورونا الصيام
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هل يبطل فحص الكورونا الصيام
التاريخ : 24-04-2020 06:50:39 المشاهدات: 2233

وطنا اليوم - اكدت دائرة الإفتاء العام، أنّ فحص الكورونا لا يُفطر الصائم؛ لأن أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق.

وبينت دائرة الافتاء بأن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص.

وأشارت إلى أن الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه


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