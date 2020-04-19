 وطنا نيوز -امتحان التوجيهي في موعده
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امتحان التوجيهي في موعده
التاريخ : 21-04-2020 11:54:40 المشاهدات: 1721

وطنا اليوم - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) سيبقى قائماً في موعده المقرر ، إلا إذا تطلبت الأمور الصحية والوقائية غير ذلك.

وبين النعيمي أن الوزارة ستنشر لاحقاً جداول مواصفات امتحان (التوجيهي) ، بحيث تحدد من خلالها الأوزان النسبية لكل وحدة دراسية في كل مبحث ، ما من شأنه تمكين الطلبة من تنظيم دراستهم بشكل مسبق ، والتركيز على الدراسة حسب هذه الأوزان


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