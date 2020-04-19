امتحان التوجيهي في موعده

وطنا اليوم - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) سيبقى قائماً في موعده المقرر ، إلا إذا تطلبت الأمور الصحية والوقائية غير ذلك.

وبين النعيمي أن الوزارة ستنشر لاحقاً جداول مواصفات امتحان (التوجيهي) ، بحيث تحدد من خلالها الأوزان النسبية لكل وحدة دراسية في كل مبحث ، ما من شأنه تمكين الطلبة من تنظيم دراستهم بشكل مسبق ، والتركيز على الدراسة حسب هذه الأوزان